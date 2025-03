Amadou Mbaye, alias "Eumeu", acquitté après deux ans de détention

Une affaire qui a suscité une forte émotion



L’arrestation et l’incarcération d’Amadou Mbaye avaient provoqué de nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Arrêté alors qu’il était en classe de terminale, il avait été placé sous mandat de dépôt le 3 novembre 2023, marquant ainsi le début d’un long combat judiciaire.



Ses proches ont toujours clamé son innocence, évoquant un complot orchestré par la mère des accusatrices, qui aurait eu pour objectif de faciliter le départ de ses enfants en France. Cette hypothèse a été alimentée par plusieurs soutiens d’Amadou Mbaye, qui ont dénoncé un dossier jugé fragile par ses avocats.



Un verdict qui marque la fin d’un calvaire



Après un premier report d’audience, le verdict est finalement tombé : Amadou Mbaye a été acquitté et retrouvera désormais la liberté. Ce jugement met fin à une affaire qui a profondément divisé l’opinion publique et soulevé de nombreuses interrogations sur la gestion des accusations de ce type.



Libéré après deux ans d’emprisonnement, le jeune homme devra maintenant reconstruire sa vie après cette épreuve judiciaire éprouvante.