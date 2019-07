Amadou Samba Kane réélu à la tête des Loteries d'Afrique Le Directeur général de la Lonase, Amadou Samba Kane a été réélu pour deux ans, président de l’Association des Loteries d’Afrique (ALA), qui réunissait son 18e congrès ordinaire du 1 au 3 Juillet 2019 à Casablanca.

M. Amadou Samba Kane, Directeur Général de la Lonase, par ailleurs Président sortant de l’Association a, à l’entame des travaux, prononcé un discours bilan qui retrace l’ensemble des avancées notées au cours de son mandat.



Il a dans la foulée évoqué des aspects remarquables, dont l’élargissement de la structure qui est passée de 9 à 15 pays membres, le renforcement des relations avec les organisations de loteries des autres continents, les liens France / Afrique, sans oublier de mettre l’accent sur la politique de certification enclenchée au sein des sociétés de loterie membres, afin de se conformer aux standards internationaux.



En marge de cette première prestation, Monsieur Kane a fait un exposé sur la loterie, la communauté et les responsabilités de chacune de ces deux actrices. Une prestation qui a tenu en haleine toute l’assistance et a incité les Directeurs Généraux présents dans la salle, à revaloriser leur politique RSE.



Plusieurs ateliers se sont tenus au cours de ces 72 heures, dont les plus marquants portaient sur la lutte contre les jeux illégaux en Afrique, la lutte contre le jeu des mineurs, la lutte contre l’addiction aux jeux, etc.



Hier matin, aux termes des travaux du 18e congrès ordinaire, notre compatriote Amadou Samba Kane, Directeur Général de la Lonase, a été réélu Président de l’ALA pour un nouveau mandat de 2 ans. Nous lui adressons toutes nos félicitations.













