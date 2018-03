Amara Traoré : «Génération Foot a pêché par…»

Selon l’ancien sélectionneur national Amara Traoré, une seule chose a manqué à Génération Foot, éliminée par Horoya (0-2 hier à Dakar, 1-2 à l’aller), pour franchir les 16es de finale de la Ligue des champions : «le vécu».



«On ne peut pas demander à ces garçons de faire l’impossible, signale le technicien. Le penalty concédé contre le cours du jeu a cassé la dynamique. Ce n’est pas que Horoya a dominé, mais il a joué avec beaucoup de métier en 4-4-2, avec deux lignes, en défendant et ayant toujours le ballon devant lui. Et quand on joue à ce niveau de cette manière, il n’y a pas de risque parce qu’il y a pas de danger derrière.»



Amara Traoré estime que «Génération Foot n’a pas été ridicule». «Ils sont premiers en championnat (Ligue 1), mais ce sont les habitudes de la Ligue des champions qui leur ont manqué, martèle l’ancien coach de la Liguère. Je les encourage et félicite le président Mady Touré et tout l’encadrement. Il faut que les gens continuent à les appuyer et analyser positivement ce match.» Éliminée de la Ligue des champions, Génération Foot a été reversée en Coupe de la Caf.













Seneweb