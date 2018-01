Amath Mbaye et Modou Mbaye, les deux présumés rebelles arrêtés en Gambie, trouvés avec 795 000 FCfa

La police de la région Central River (CRR) a arrêté deux hommes soupçonnés d’être des rebelles au poste de contrôle de la police de Choya dans le district de Naimina, CRR, ont informé des sources fiables à The Point. Les suspects Amath Mbaye et Modou Mbaye, tous deux originaires du village de Kafountine en Casamance, sont actuellement détenus au commissariat de la police de Jarreng.



« Les suspects ont été arrêtés avec un montant en espèces de 795 000 FCfa. Quand une fouille a été effectué sur eux, un pistolet fabriqué localement a été retrouvé sur Amath Mbaye », ont affirmé les sources. Ces derniers ont ajouté que les suspects ont nié avec véhémence faire partie des nouveaux « rebelles », repérés dans les deux villages du district de Naimina.



Selon nos sources, les accusés ont déclaré qu’ils venaient vendre des moutons au louma (marché hebdomadaire) de Jarreng. Selon le journaliste de The Point, les victimes de la récente attaque des présumés rebelles dans le village de Nama et Nana Sima, ont été invitées par les chefs du commissariat de la région de Jarreng, pour une confrontation avec les suspects, en vue de les reconnaître.



