Amath Soumaré, économiste : « Le Sénégal est le pays le plus endetté de la sous-région de l ’UEMOA »

Au mois de juillet on était à 11% et fin août début septembre on est à 11,3% de taux d’inflation. Au niveau de la dette, il y a deux mois, on était à 75,6% de dette. On a le critère de convergence de l’Uemoa qui est à 70% maximum qu’on ne peut pas dépasser. On est le pays le plus endetté de la sous-région de l’Uemoa

Ils doivent comprendre que nous sommes dans une économie de l’information. L’économie de la connaissance. On ne peut plus cacher les chiffres. Même si vous ne les publiez pas, ça ne peut pas se cacher. Moi, mes sources, je ne les regarde pas ici. Je les regarde dans mes anciennes institutions ou sociétés que j’ai travaillé. Il s’agit de l’Ocde, la Banque mondiale, le FMI, etc.

Il faut nous dire où est-ce que l’argent est utilisé ? Je suis incapable de vous dire où est-ce que ces dettes sont passées, parce que ce n’est pas publié

avec ce que je vois et je vous donne rendez-vous d’ici l’année prochaine, je ne pense pas qu’il ait un gouvernement capable en 16 mois de juguler le problème de l’inflation. Parce qu’on n’a pas le patriotisme. Tout le monde est indiscipliné et on ne respecte rien ici. Il n’y a pas de contrôle. Alors que l’économie n’a pas besoin de désordre