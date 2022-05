Ambassade d’Egypte à Dakar: Des « reçus » informels délivrés

S’il existe une Chancellerie à Dakar qui s’active dans l’informel, c’est bel et bien l’ambassade d’Egypte. En tout cas, c’est le triste constat fait par « Le Témoin » quotidien, à la lumière tenu d’un «reçu» pour frais de visa, synonyme de quittance, délivré à un de nos fidèles lecteurs par l’ambassade d’Egypte à Dakar. Un « reçu » manuscrit sur papier volant, sans le moindre cachet. Un « reçu » dépourvu de cachet, c’est-à-dire un petit sceau comportant l’empreinte de l’Ambassade d’Egypte.



Toujours est-il, que l’intéressé en question, un professionnel dont le métier l’amène à parcourir régulièrement les cinq continents, n’en revient pas de la désinvolture des diplomates égyptiens, qui lui ont remis une feuille volante sans en-tête, ni cachet, lorsqu’il a exigé un reçu officiel. Pis, on lui a répondu que l’Ambassade d’Egypte à Dakar, n’a pas de cachet !!! Qui plus est, le « reçu» a été libellé en GNF (franc guinéen), alors que le candidat au visa pour le pays de Mohamed Salah a payé en Cfa la somme de 52.000 francs. C’est dire que l’intéressé risque de ne pas se faire rembourser ses frais de visa par la société qui l’a invité au Caire. Car la facture « reçu » délivrée par les honorables diplomates égyptiens, est trop informelle pour être vraie...











Le Témoin