Ambassade d'Italie à Dakar : c'est la reprise des visas touristiques, 2 ans après

Le business le plus florissant durant les deux prières années de la Covid-19 est sans conteste celui des demandes de visas où les intermédiaires, les agences de sous-traitance ont martyrisé et roulé dans la farine beaucoup de demandeurs. Dans cet élément, la Radio Defaral Souniou Bop, basée en Italie, annonce la reprise des visas touristiques à l'Ambassade d'Italie basée à Dakar. Elle dessert en même temps les pays comme la Gambie et les deux Guinées, Bissau et Conakry. Dans cette affaire, certains s'offusquaient du tarif des prises de rendez-vous qui pouvait aller jusqu'à 100.000 F CFA, voire plus. Non sans signaler que l'Ambassade de la Turquie a fait augmenter les enchères en établissant les frais de dossier de visa à 85.000 F CFA alors qu'ils n'étaient qu'à 32.000 F CFA avant la pandémie.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Mars 2022