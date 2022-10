Ambassade de France: Aliou Gérard Koïta et Djibril Ba arrêtés, "pour avoir voulu déposer une lettre de protestation"

Jeudi 13 Octobre 2022 à 12:09

La délégation de 5 membres du FRAPP et des victimes de la mafia des visas au cœur de l'ambassade de France au Sénégal a été arrêtée à la place de l'indépendance, informe un communiqué du Frapp parvenu à Leral.



D'aprés le document, Aliou Gérard Koïta membre du FRAPP et Djibril Ba, "victimes de la politique de délivrance de visas de l'ambassade de France faite d'arnaque et d'extorsion ont été arrêtés par la police".



Pour rappel, mentionne le communiqué signé par le secrétariat exécutif national du FRAPP, ils allaient déposer une lettre de protestation à l'ambassade de France au Sénégal en lieu et place de la manifestation du FRAPP" illégalement interdite par le préfet de Dakar".





