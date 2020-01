Ambitions présidentielles dans le camp de Macky Sall : « on ne fait pas de la politique pour regarder les trains passer », selon Aminata Touré La présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré n’a pas été très prolixe sur la question d’un éventuel 3ème mandat du préside Macky Sall.

« Le président Macky Sall a dit ce qu’il avait à dire sur cette question, depuis très longtemps. Cette question est derrière nous », a dit Aminata Touré dans l’émission Grand Jury de la RFM de ce dimanche.

La présidente du Cese estime que « les questions politiques prennent trop de place » dans la vie de tous les jours, alors qu’il y a des sujets beaucoup plus importants relatifs à l’économie, au social ou encore à l’éducation.

L’ancien Premier ministre a dit, toutefois comprendre que des personnes, notamment dans le camp présidentiel, puisse avoir des ambitions politiques. « On ne fait pas de la politique pour regarder les trains passer. Ce sont des ambitions légitimes », a-t-elle dit.



