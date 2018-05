Amdy Faye sur la liste des 23:«Je suis déçu de l’absence de Krepin Diatta»

Sans langue de bois, Amdy Faye souligne qu’il ne comprend pas l’absence de jeunes dans la liste des 23 Lions. « La convocation de Kara Mbodji est une bonne chose, mais je n’arrive pas à comprendre pour Krepin Diatta. Je suis déçu de sa non-convocation», peste-t-il.



«Nous allons à la Coupe du monde pour ne pas certes faire de la figuration, mais il faut savoir que nous sommes plus proches de gagner une Can qu’une Coupe du monde. Donc, il fallait penser à inclure des jeunes pour bien préparer la prochaine Can 2019», explique Amdy Faye. Pour ce dernier, « le défaut de Cissé est qu’il ne mise pas sur le long terme. Il y aura des joueurs qui vont prendre leur retraite après cette Coupe du monde, mais pourquoi donc s’entêter à vouloir miser à tout prix sur eux ?».



A la question de savoir s’il a voulu copier sur le défunt sélectionneur des "Lions", Bruno Metsu, en prônant la continuité, l’ancien milieu de terrain des "Lions" répond par l’affirmative. « C’est de bonne guerre et peut-être qu’il est superstitieux. Il se dit je garde la même liste, les mêmes joueurs pour espérer faire mieux que celle de 2002», dit-il avant de poursuivre : « on souhaite tous qu'ils fassent mieux que la génération de 2002. Il faut obliger les joueurs à faire un résultat en Russie. Ils sont capables d’élever leur niveau de jeu pour aller loin. La poule est jouable, on peut au moins battre la Pologne et négocier les deux derniers matchs pour sortir au premier tour».









Les Echos