Amdy Faye sur la situation de Sadio Mané: « Je suis parfaitement d'accord avec Klopp » Amdy Faye est en phase avec le coach de Liverpool, Jürgen Klopp. L’ancien international sénégalais estime dans le journal "L’Observateur", que le coach de Liverpool sait que Sadio Mané est son meilleur joueur et il tente de le préserver car sachant que la saison sera longue et rude.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Décembre 2017 à 23:11

« Jürgen Klopp ne veut pas le faire jouer tout le temps vu qu’il y a certains joueurs qui peuvent le remplacer. La fin de saison sera trop dure. Aujourd’hui, les joueurs sont un peu fragiles. L’année dernière, ils ont perdu le titre à cause de ça.



Klopp sait très bien ce qu’il est en train de faire et il sait bien que Sadio, c’est le meilleur joueur de Liverpool. Donc, il ne veut pas le fatiguer. Qu’il le mettre sur le banc, ce n’est rien. Personnellement, je suis parfaitement d’accord avec ce qu’il est en train de faire », a dit Amdy Faye.

