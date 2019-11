Amdy Faye tacle Aliou Cissé: « L’histoire nous a donné raison au sujet de Krépin Diatta »

Dans une interview accordée à Soure A, l’ancien milieu de terrain des Lions a souligné le « manque de vision » de son ex coéquipier: « Le problème d’Aliou Cissé, c’est qu’il n’a pas de vision pour le futur. En 2018, lorsqu’on lui parlait de Krépin Diatta, il disait souvent qu’il est jeune.



Et aujourd’hui, l’histoire nous a donné raison. Avec ces jeunes qui sont actuellement performants, Alioune Cissé, qu’il le veuille ou pas, est obligé de changer cette équipe avant 2021 ».





S’agissant du jeune Dion Lopy, il soutient qu’on doit le « propulser. De même Cavin Diagne fait partie des jeunes qui doivent intégrer l’équipe pour l’avenir ».

