Amdy Moustapha Faye : « Cheikhou Kouyaté doit céder la place aux autres »

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2019 à 13:54 | | 0 commentaire(s)|

Dans la même interview accordée aux confrères du journal Source A, Amdy Moustapha Faye s’est également prononcé sur les convocations de l’attaquant Ismaïla Sarr et du défenseur Moussa Wagué, mais également de l’ancien capitaine des Lions, Cheikhou Kouyaté.



« Ismaïla Sarr et Moussa Wagué ne voient même pas les matchs avec leur club »



« Il faut qu’Aliou Cissé soit un peu cohérent. Ismaïla Sarr et Moussa Wagué ne voient même pas les matchs avec leur club. C’est quoi ces histoires du genre qu’ils sont dans de grands clubs comme Barcelone ou machin ? De même que Cheikhou Kouyaté, il doit céder la place aux autres », a défendu Amdy Faye.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos