Amélioration de l’offre éducative dans sa commune : Guinaw Rails sud réclame un lycée La municipalité de Guinaw Rails Sud a offert hier à ses élèves des fournitures scolaires. A cette occasion, les parents d’élèves, directeurs d’écoles, autorités locales ont demandé à l’Etat de renforcer leur commune en infrastructures éducatives en la dotant d’un lycée.

Les populations de Guinaw Rails Sud veulent être renforcées en infrastructures scolaires dont surtout un lycée. Elles ont formulé ces doléances hier au cours d’une cérémonie de réception de fournitures scolaires d’un coût de 3,5 millions Francs.



Maire de Guinaw Rails Sud, Abdoulaye Diop indique qu’ils ont besoin d’un lycée. «C’est une forte demande. J’ai écrit aux autorités étatiques pour les informer. Car avec la traversée du Ter, nos enfants auront des problèmes pour se rendre dans les autres communes de Pikine pour pouvoir étudier».



Une position que partage le président de l’Association des parents d’élèves (Ape) du département de Pikine, Ngor Faye.



«Il nous faut ce lycée. Je vais porter le plaidoyer auprès des autorités académiques et étatiques pour que ce voeu soit réalisé. Car la population a augmenté, donc il faut renforcer les infrastructures. Et le lycée en fait partie pour pouvoir soulager les difficultés des élèves obligés de se rendre dans les communes limitrophes dont Thiaroye gare, Pikine-Ouest et même Guédiawaye», a indiqué Ngor Faye.



Selon le maire Abdoulaye Diop, il est possible de construire en hauteur au niveau du Cem de Apix des salles de classe et transformer ainsi le Collège en lycée.



«Dans ce cadre, nous comptons sur le Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen) pour pouvoir réaliser ce projet. Nous voulons également construire des salles de classe au niveau de l’école élémentaire Apix pour mettre fin au système à double flux et réhabiliter les toitures de l’école Omar Dia Diouf». Alors qu’elle compte 40.000 habitants répartis sur 25 quartiers, la commune de Guinaw Rails Sud ne dispose que de deux écoles élémentaires publiques et d’un Collège d’Enseignement Moyen (Cem).

