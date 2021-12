Amélioration des conditions de séjour des accompagnants de malades : La fondation Sonatel offre une maison d’accueil de 200 millions FCFA à l’hôpital Fann

Offrir une maison d’accueil destinée à ceux et celles qui accompagnent leurs parents internés au service de neurologie de l’hôpital Fann. Telle est l’œuvre de la fondation Sonatel. Toutes les commodités répondant aux besoins de ces « accompagnants » sont de mise pour offrir des conditions de séjour alliant confort et quiétude.



08 grandes chambres climatisées de 40m² avec une capacité totale de 32 lits, une cuisine équipée d’une buanderie, deux lieux de culte (mosquée et chapelle avec un espace pour les ablutions, un pôle administratif de deux bureaux de 12m², une salle de réunion de 40m² et une grande cour centrale, lieu de détente et d’échanges avec les professionnels. Telle est, de manière détaillée, la composition de la maison d’accueil qui porte désormais le nom de Nafissatou Gaye Ndaw qui a « fait un travail remarquable dans ce service » pour mériter une telle reconnaissance.



« Par cet appui, dans un domaine quasi inexistant, apporté au service de neurologie de Fann, la fondation Sonatel rajoute au patrimoine de l’Etat un actif à haute portée sociale et humaine », a déclaré Sékou Dramé, directeur général de la Sonatel, par ailleurs président du Conseil de fondation.



A l’en croire, améliorer les conditions de vie des populations reste la mission première de la fondation Sonatel. Pour lui, dans le domaine de la santé et plus particulièrement en matière d’implication de la famille dans l’assistance aux malades, les conditions de séjour dans la structure d’accueil constituent un élément fondamental de soutien psychologique du patient.

Pour sa part, le chef du service de neurologie de l’hôpital Fann souligne l’expression du besoin de cette maison d’accueil des accompagnants de malades est motivée par le constat selon lequel ces derniers passaient leur séjour au niveau de tous les services dans des conditions difficiles, dans les couloirs, les cours etc.



Amadou Gallo Diop a tenu, ainsi, à remercier vivement la Sonatel et sa fondation « qui a tout fait, de la fondation à l’organisation de la cérémonie d’inauguration de la « maison des accompagnants » du service de neurologie de l’hôpital Fann.

Dans la foulée, M. Diop s’est engagé : « nous mettrons toutes les mesures nécessaires pour une gestion rigoureuse et militaire de cette maison » qui, souligne-t-il, est ouverte « à tous les accompagnants de malades.



Par ailleurs, le secrétaire général du ministère en charge de la santé et de l’action sociale déclare : « C’est un choix que nous validons! ». Alassane Mbengue, en l’occurrence, fait allusion au nom donné à la maison des accompagnants. Cela, « pour tout ce que vous avez fait pour la santé et l’action sociale », argue-t-il pour appuyer le choix porté sur Nafissatou Gaye Ndaw.



M. Mbengue n’a pas manqué, vu l’important de cet édifice, de souffler l’ambition selon laquelle, 10 autres « maisons des accompagnants devraient être érigées dans d’autres grands hôpitaux. Il a également remercié la Sonatel et sa fondation qui sont un « partenaire infatigable » aux côtés de l’Etat et du ministère de la santé et de l’action sociale particulièrement.

Enfin, Nafissatou Gaye Ndaw dont l’édifice porte le nom a exprimé, par l’entremise de son fils ainé Diogay Ndaw, toute sa joie et manifesté toute sa reconnaissance envers les autorités pour le choix porté sur sa personne.

Bassirou MBAYE



La Sonatel, à travers sa fondation, a construit et équipé « une maison des accompagnants » de malades internés au niveau du service de neurologie du Centre hospitalier national universitaire de Fann (Chu) pour un financement global de 200 millions de francs Cfa. Cet édifice composé de 08 grandes chambres climatisées de 40m² avec une capacité totale de 32 lits, a été inauguré ce 07 décembre en présence de Sékou Dramé et du secrétaire général du ministère de la santé et de l’action sociale Alassane Mbengue.Source : https://www.lejecos.com/Amelioration-des-condition...