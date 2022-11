Amélioration des conditions de vie des concitoyens: « Doomi Rewmi » loue la volonté constante du Président Macky Sall La Coalition « Doomi Rewmi », en conclave pour sa propre redynamisation a porté son appréciation sur la situation nationale et internationale. Les leaders de la Coalition Les Républicains « Doomi Rewmi », abordant le point relatif à la vie de la Coalition, ont réaffirmé leur engagement sans faille à accompagner le Président Macky Sall. Et, ils ont décidé à renouer avec l’animation des instances de la base par des activités de remobilisation des militants et sympathisants pour une ouverture de la Coalition.

La Coalition Les Républicains « Doomi Rewmi », appréciant la situation nationale se félicite des orientations sociales que le Président de la République qui a bien voulu imprimer au Budget de l’année 2023 avec plus de 1500 milliards, destinés à soulager le pouvoir d’achat des sénégalais. Ce qui, sans contestation aucune, prouve une fois de nouveau, la volonté constante du Président Macky Sall de toujours apporter des solutions idoines pour améliorer les conditions de vie des concitoyens.



Ainsi, elle relève que 450 milliards de subvention sont prévus, dont 350 milliards de subventions directes à l’électricité, au gaz butane et au carburant, particulièrement le gasoil afin d’empêcher l’impact de l’inflation des cours mondiaux de pétrole sur les consommateurs les plus modestes. Et ce, malgré les recommandations du FMI de réduire les subventions.



En plus, les leaders de la Coalition saluent la souveraineté budgétaire en se félicitant de la couverture des dépenses à plus de 80% par les recettes intérieures sans oublier la traçabilité des recettes d’hydrocarbures dans le budget et la part accordée aux générations futures avec la mise sur pied du fonds intergénérationnel.



Relativement à la coupe du monde de football, la Coalition les Républicains « Doomi Rewmi » félicite encore, le Président Macky Sall pour avoir mis l’équipe nationale dans d’excellentes conditions de performance et apporte son soutien aux « Gaindé » à la victoire finale.



A retenir, Ansoumana Danfa a été dans le cadre de la coordination tournante, désigné comme nouveau Coordonnateur de la coalition.





