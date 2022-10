Amélioration du pouvoir d’achat des sénégalais: Le Nouveau Parti valide la préoccupation de l’Etat Le Secrétariat national du Nouveau Parti (NP) s’est prononcé ce mercredi, sur la situation nationale, sous régionale et internationale. Il a félicité le Président Macky Sall pour sa volonté réaffirmée de mettre la préoccupation des sénégalais au cœur de sa politique avec un budget exclusivement dédié au social.

Le Nouveau Parti (NP) se félicite des concertations contre la vie chère avec l’ensemble des acteurs concernés pour l’allègement des conditions de vie et l’amélioration du pouvoir d’achat des sénégalais, présidé par le chef de l’état, le 26 Septembre 2022 à la Présidence de République.



Ainsi, le Np qui a mis sur pieds l’Observatoire de suivi du plan social 2022-2023 veillera au respect scrupuleux des directives édictées par le chef de l’Etat. Et, il enjoint le nouveau gouvernement qui devra être au service exclusif des intérêts du pays, à une exécution métrique de la feuille de route.



Le NP appelle le nouveau gouvernement à éviter toutes les formules et rigidités « économicistes » qui peuvent annihiler la performance et les objectifs de la politique généreuse du Président.



Par conséquent, il demande le rejet systématique de l’injonction du FMI, portant suppression des subventions au secteur de l’énergie et arrêt des exonérations fiscales onéreuses et, de toute autre mesure ou décision, objets de contraction ou de durcissement sur le plan social, notamment ceux modifiant pour impacter le social et le pouvoir d’achat du sénégalais lambda.



Le NP appelle à la cohésion nationale. Mais aussi, à la pacification du champ politique et salue le principe qui sous-entend le projet d’amnistie pour des personnes, ayant perdu leurs droits de vote. Il recommande toutefois, la modification pure et simple du code électoral si tant est que l’objet visé couvre exclusivement le recouvrement des droits civiques.



Sous ce registre, NP considère les multiples attaques contre certains membres fidèles et proches au Président Macky Sall, comme de vaines tentatives d’isoler le Président de la République et de le déconnecter de la base sociale et affective. Le NP condamne et met en garde les auteurs encagoulés tapis dans l’appareil d’Etat à quelque niveau que ce soit.



Abordant la situation internationale, le NP magnifie le leadership du Président Macky Sall et les réussites diplomatiques majeures au plan sous régional comme international.



Le NP alerte sur la crise mondiale consécutive à la guerre russo-ukrainienne et appelle la communauté internationale à l’adoption d’un Plan de Paix sur le format des accords de Minks actualisés, sous l’égide de l’ONU pour éviter le conflit nucléaire.



Le NP condamne le coup d’État au Burkina Faso et appelle la CEDAO à la mise en œuvre d’un encadrement des transitions pour le rétablissement rapide d’un régime civil et démocratique au Mali en Guinée et au Burkina Faso.





