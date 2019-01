Aménagement du site octroyé aux magistrats: Risque de confrontation à Guédiawaye

Ça risque de chauffer aujourd’hui à Guédiawaye. La raison est toute simple, depuis mardi dernier, les autorités ont commencé l’aménagement du site octroyé aux magistrats. Et pour ce faire, les travaux sont encadrés par les éléments de Groupement mobile d’intervention.



Et selon Babacar Mbaye Ngaraaf, il y a d’autres priorités à Guédiawaye, notamment les cimetières, parce qu’il y a une promesse de l’Etat qui date de Mathusalem et qui n’est toujours pas respectée. Et si l’on en croit Ngaraaf toujours, les jeunes ne comptent pas croiser les bras et laisser faire. Du coup, cet après-midi, ils vont en découdre avec ceux-là qui veulent aménager ce site pour les magistrats, quitte à affronter les forces de l’ordre. « Mieux vaut prévenir que guérir », alerte Babacar Ngaraaf.















Les Echos

