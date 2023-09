Aménagement du territoire et opportunités d’investissement : Le Pavart présenté à la diaspora sénégalaise de France du 26 au 28 septembre prochain

Cette visite aura pour objectif de présenter à la diaspora sénégalaise le Plan national d’aménagement et de développement territorial (Pnadt) et le Programme national d’appui à la valorisation des ressources territoriales (Pavart), un ambitieux projet visant à promouvoir l'industrialisation du Sénégal, la création d'emplois et à mettre en lumière les opportunités d'investissements dans le pays.



Un communiqué de presse rapporte que le Pavart est une initiative stratégique de l'Anat, visant à développer de manière équilibrée et durable l'ensemble du territoire sénégalais. Ce programme repose sur trois piliers fondamentaux que sont l'industrialisation, la création d'emplois et l'attraction d'investissements.



A ce titre, durant sa visite à Paris, le communiqué dit que Mamadou Djigo rencontrera la diaspora sénégalaise pour présenter les différentes composantes du Pavart et discuter des opportunités d'investissements dans divers secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie, le tourisme, les énergies renouvelables et bien d'autres.



Cette rencontre permettra également de renforcer les liens entre la diaspora et le Sénégal, et d'encourager leur implication active dans le développement économique et social du pays, fait-on savoir.



L'événement se déroulera sur trois jours, du 26 au 28 septembre, et comprendra des conférences, des ateliers de travail et des rencontres individuelles avec les membres de la diaspora.



Des représentants de l'Anat et d'autres institutions sénégalaises seront également présents pour répondre aux questions et fournir des informations détaillées sur les projets en cours et les opportunités d'investissements.



