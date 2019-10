Aménagement du territoire : l’Uemoa adopte un plan communautaire L’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), a adopté, vendredi dernier à Abidjan, un schéma de développement de l’espace régional (SDER).

"L’objectif de ce plan est de permettre aux 8 Etats membres d’avoir une vision commune autour de l’environnement, l’énergie, les transports, les infrastructures et l’urbanisme", selon une note parvenue à Leral.net.

La délégation sénégalaise était représentée, à cet effet, par le ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, Oumar Guèye.

Plusieurs experts sénégalais, dont Mamadou Djigo, le Dg de l’ANAT, Abdourahmane Mback Sène, Directeur Aménagement du territoire ou encore Ahmadou Diouf, à titre d’expert de la société civile, étaient dans la délégation sénégalaise.

« En marge de cette rencontre, le ministre Oumar a rencontré son homologue ivoirien, Sidiki Diakité. La question de la coopération Sud-Sud, surtout des pays de l’Uemoa, était au centre de leurs discussions », souligne la note.

La territorialisation des des politiques publiques dans le processus de développement des pays de la sous-région, figurait également en bonne place de leur entrevue.

« Le Sénégal et la Côte d’Ivoire comptent approfondir leurs relations pour arriver à des collectivités territoriales viables, compétitives et porteuses de développement durable », conclut le document.







