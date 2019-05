Ameth Dieng, responsable Apr Diourbel : « Aminata Tall prend de l’âge… » Responsable apériste à Diourbel, Ameth Dieng prend le contrepied des militants d’Aminata Tall, qui ont rué dans brancards pour dénoncer son départ du Cese. Lui pense que c’est le cours normal des choses. Surtout que, indique-t-il, dans une interview accordée à "Libération", « elle est au crépuscule de sa carrière politique, je lui souhaite une bonne sortie ». Et de poursuivre, « elle prend de l’âge et elle est très fatiguée ».

