Ameth Fall Braya, responsable du Pds à Saint-Louis: « si je devais aller à l’Apr, je ne tournerai pas en rond »

Le secrétaire général de la Fédération du parti démocratique sénégalais (‘Pds) à Saint-Louis est catégorique dans sa réponse relative aux accusations de certains militants de sa formation politique d’être allié occulte de l’Apr. dans un entretien qu’il a eu avec le journal L’Observateur. Extraits.



« Si je devais aller à l’Apr, pourquoi tourner en rond ? Je peux aller directement, rien ne m’empêche de le faire. C’est dommage que beaucoup de Sénégalais ne savent pas ce qui me lie à Abdoulaye Wade et Karim Wade. Il ne faut pas que les gens essaient de jouer avec l’esprit des Sénégalais, pour me coller un motif qui leur permettrait d’avancer, ce n’est pas bon et ce n’est pas sérieux.



Je ne suis pas prêt à y aller, je ne ferai pas. Et si j’avais à le faire, il n’y a rien qui puisse me retenir au Pds, au contraire c’est moi qui m’investis pour que le Pds aille de l’avant. Et je l’ai prouvé plus d’une fois. Tout le monde sait que je suis très utile dans mon parti. Je fais partie des hommes forts du Pds. Je ne dis pas que j’irai à l’Apr, mais chaque fois que l’Etat posera des actions pour améliorer le vécu quotidien des populations, je serai à ses côtés. Même si on est dans l’opposition, il faut saluer les actions de l’Etat, si elles sont positives. Il faut distinguer le président de l’Apr, et le chef de l’Etat qui pose un acte pour soulager la population. »