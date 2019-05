Ameth Sarr sur la rencontre de Paris: «Macky ne m'a pas tancé. Il a juste déploré...» Le directeur des sénégalais de l'extérieur(DSE), Ameth Sarr serait tancé par le président de la république, Macky Sall lors d'une audience consacrée au bilan de la dernière présidentielle. L'intéressé dans un Oulof mélangé parfois de Poular, dément ces informations et valorise sa version des faits.



Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mai 2019 à 15:33

A en croire nos informations, le consul général du Sénégal à Paris, Amadou Diallo ; et le coordinateur de la DSE, Ameth Sarr, ont eu chaud , quand le président Macky Sall les a reçus hier, tard dans la nuit du vendredi, à la résidence parisienne de l’ambassadeur du Sénégal en France. Apres les révélations de la presse sur audience, Ameth Sarr sort de sa réserve pour dénoncer la version servie par une certaine presse dans un audio que détient exclusif.net.



"Le président nous a bien reçu et tout c'est bien passé. Pour la présidentielle, Macky Sall nous a félicité pour notre performance. Par contre il a déploré le comportement des responsables de la france. Les querelles de tendances dans le parti et dans la coalition (...) Moi,Amadou Diallo et Talla Daff, le président nous a reçu dans une ambiance chaleureuse mais il ne nous a pas tancé. Pur les fonds de campagne, on n'a pas détourné un franc . Pour ce qui est du reste, le chien aboie la caravane passe."



exclusif.net

