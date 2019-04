Aminata Assom Diatta : « j’ai eu un sentiment de surprise » La nouvelle ministre du Commerce et des PME n’a pas caché sa surprise après sa nomination dans le nouveau gouvernement. « J’ai eu un sentiment de surprise », a-t-elle, en effet, déclaré à "L’Observateur".

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Avril 2019 à 12:24 | | 1 commentaire(s)|

« Jusqu’au dernier moment, je n’y croyais pas », a-t-elle ajouté, malgré qu’elle a été consultée avant sa nomination. Toutefois, Aminata Assom Diatta, originaire de la Casamance, qui refuse toutefois d’être confinée dans ce régionalisme, se dit prête à accomplir sa nouvelle mission.



« Je suis en terrain connu », a, en effet, déclaré celle qui a été conseillère de Mahammed Dionne et de Aminata Touré à la Primature. Par ailleurs déclare-t-elle, « je suis dans le secteur du Commerce depuis ma sortie de l’école d’administration, il y a 13 ans ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos