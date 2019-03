Aminata Diallo, ex-chef de cabinet du maire de Dakar: « il faut sortir Khalifa et foncer à la table du dialogue»

Elle avait complètement disparu de la circulation, perdue de vue, même à la faveur de la campagne présidentielle. Mais Aminata Diallo est bien là, toujours scotchée à Khalifa Ababacar Sall.



Dans un entretien avec le journal Les Echos dans le cadre de la journée internationale de la Femme du 8 mars, l’ex-chef de cabinet du maire de Dakar exige la liberté de Khalifa Sall avant d’entamer au dialogue lancé par le chef de l’Etat Macky Sall. « Il faut d’abord sortir Khalifa de prison et ensuite foncer à la table du dialogue. Car Khalifa est d’abord un père de famille, un homme politique. Mais aussi le maire de Dakar. Et avec tout ce qu’il a vécu ces deux dernières années, je trouve que c’est injuste de le garder encore en prison », a-t-elle confié à nos confrères du quotidien du Front de terre.

