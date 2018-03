Aminata Gassama, l'épouse d’Abdoulaye Baldé, crée l’Initiative pour le développement-expertise et innovation (Idei)

Née avec de grandes ambitions, l’Idei a pour mission de « renforcer les communautés de base pour la promotion d’un bien-être social, culturel et économique ». Son objectif global est de « contribuer au développement durable de l’Afrique, en ouvrant continuellement pour la performance économique, l’équité sociale et la qualité de l’environnement et du cadre de vie des populations ».



La structure dirigée par Aminata Gassama Baldé intervient dans différents axes comme la promotion de la micro entreprise rurale et urbaine, la promotion du plaidoyer autour des politiques publiques, la promotion du partenariat au développement, entre autres.



L’Idei, dans ses actions, intervient dans l’ensemble du territoire national, mais vise particulièrement les régions de Kolda, Ziguinchor, Diourbel et Matam, où les cibles sont les organisations communautaires de base (femmes et jeunes), les promoteurs des micro-entreprises rurales et urbaines, les collectivités locales et les institutions étatiques.



En dehors du pays, des cellules Idei seront installées un peu partout en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe, auprès de la Diaspora sénégalaise. Ces cellules seront des cadres privilégiés de réflexion, de discussion sur les grandes orientations économiques et sociales du pays. En termes de partenariat, l’initiative pour le développement-expertise et innovation va travailler avec l’Etat, les fondations et Ong diverses, ainsi qu’avec tout mécène.













Les Echos

