Aminata Mbengue Ndiaye se retire des investitures des législatives : un geste pour la jeunesse et les femmes La Secrétaire générale du Parti socialiste (PS), Mme Aminata Mbengue Ndiaye, a pris une décision forte lors du comité de pilotage des investitures pour les élections législatives anticipées du 17 novembre. Elle a annoncé qu'elle ne figurerait sur aucune liste, non pour des raisons de santé, mais « par principe et par grandeur », selon ses propres termes.

Selon les infos parvenues au Groupe Leral, cette décision marque un tournant dans l’approche des investitures au sein du PS, car Mme Ndiaye a encouragé ses camarades les plus expérimentés, ainsi que ceux ayant déjà accompli plusieurs mandats, à suivre son exemple.



Elle les a invités à faire preuve de générosité et d'ouverture en laissant la place aux jeunes et aux femmes, particulièrement à ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité de se présenter. Pour elle, il est essentiel de permettre à cette nouvelle génération de défendre les valeurs socialistes à l'Assemblée nationale.



Cette prise de position de Mme Aminata Mbengue Ndiaye a reçu, nous dit-on, un soutien massif au sein du Parti. De nombreux responsables, notamment des mouvements affiliés tels que les jeunes, les femmes et les syndicats, ont également décidé de renoncer à leur droit de candidature.



Parmi eux, les ministres Serigne Mbaye Thiam et Alioune Ndoye, ainsi que les députés Rokhaya Diaw de Louga et Oulèye Diaou de Rufisque, sans oublier des responsables régionaux comme Boubacar Mané de Kolda.



Ce mouvement collectif en faveur du renouvellement politique témoigne d'une volonté claire de promouvoir la relève générationnelle au sein du Parti socialiste, tout en consolidant la représentativité des jeunes et des femmes dans les institutions.



