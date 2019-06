Aminata Tall: « Si je devais piquer une colère, ce serait contre Macky Sall »

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2019 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

Dans un entretien accordé à L’Observateur, Aminata Tall donne des éclaircissements sur sa supposée colère contre Aminata Touré qui la remplace à la présidence du Conseil économique, social et environnemental.



« Je n’ai pas piqué de colère contre mon successeur. Je n’ai pas une raison de piquer de colère », précise l’ancienne maire de Diourbel. Et de souligner : « Si je devais être en colère, c’est peut-être contre le décideur (Macky Sall). Mais, si je reconnais que je fais partie de ceux qui l’ont élu, donc qui lui ont donné ce pouvoir, pourquoi piquer une colère ? »



Quid de son refus de faire la passation de service ? Aminata Tall parlent de "supputations" et précise: « Il n’y a pas de passation entre institutions. C’est un décret de 1978-031 signé du président de la République Léopold Sédar Senghor qui organise les passations de service et les institutions sont exclues de toutes les structures citées par ce décret ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos