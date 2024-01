Aminata Touré : La "lionne" blessée et ses liens avec Feu Alioune Badara Cissé -Par Momar Dieng Diop Dans l'arène politique sénégalaise, l'exclusion d'Aminata Touré du processus électoral pour la présidentielle de février 2024, résonne comme un écho amer des injustices passées. Comme feu Alioune Badara Cissé, son frère et ami, Aminata Touré subit les mêmes affronts, car tous deux partageaient une vision similaire pour le Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Janvier 2024 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|

Leurs parcours parallèles, en tant que fervents défenseurs de l'état de droit et de la démocratie, exposent une douloureuse réalité : ceux qui portent ces idéaux, sont souvent victimes de choix politiques injustes.



Feu Alioune Badara Cissé demeure un symbole de probité, de justice et d'une vision inclusive pour le Sénégal, valeurs qu'Aminata Touré continue de promouvoir.



Leur engagement pour une gouvernance éthique et une société équitable, témoigne d'une résistance face à des systèmes qui, trop souvent, marginalisent les voix dissidentes.



L'exclusion d'Aminata Touré de cette élection, reflète une continuité dans les obstacles rencontrés par ceux qui s'efforcent de promouvoir une gouvernance juste et transparente. Cela ressemble étrangement à l'expérience qu'a vécue Feu Alioune Badara Cissé, soulignant ainsi la persistance des défis pour ceux qui osent défendre des principes inébranlables.



Dans cette épreuve, Aminata Touré a l'opportunité de transcender cette douleur en une détermination renouvelée, elle peut transformer cette épreuve en une plateforme pour redoubler d'efforts, rassembler davantage de soutiens et poursuivre avec encore plus de vigueur, sa vision pour le Sénégal.



L'histoire retiendra le courage de ces deux personnalités emblématiques, tous deux confrontés à des injustices similaires, pour avoir rêvé d'un Sénégal plus juste, démocratique et inclusif. Puissent leurs luttes communes, servir de moteur pour un changement significatif et durable et que leur engagement pour un Sénégal meilleur, continue d'inspirer les générations présentes et futures.



En définitive, l'exclusion d'Aminata Touré de cette élection, rappelle avec force, que le combat pour une démocratie authentique et pour un Sénégal inclusif, doit persévérer, malgré les embûches. Son lien indissociable avec Feu Alioune Badara Cissé dans cette épreuve injuste, est un appel à l'unité pour un Sénégal où chaque voix compte, où chaque vision est respectée et où chaque engagement pour le bien commun, est honoré.



Tout système fondé sur l’injustice et sur l’illégalité, ne peut perdurer infiniment, Se placer dans le sens de l’histoire, c’est envisager la fin de ce système et ouvrir la voie á un Sénégal, où régnent la justice, l’egalité des chances et la primauté du droit.













Momar Dieng Diop/Espagne

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook