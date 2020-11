Aminata Touré: "Notre cœur de mère saigne face à tous ces jeunes qui périssent en mer"

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Novembre 2020

L’ancienne présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) est touchée par les nombreux décès de jeunes migrants en mer. Selon L'As, Aminata Touré s’est jointe à la journée de deuil national initiée par les internautes pour lancer un message poignant. «Notre cœur de mère saigne face à tous ces jeunes qui périssent en mer», a lancé Aminata Touré. Elle rappelle toutefois que le présent et l’avenir de notre jeunesse sont à bâtir ici ensemble au Sénégal.

