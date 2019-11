Aminata Touré adresse ses félicitations et salue le parcours de la nouvelle présidente du HCCT

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Novembre 2019 à 20:54 | | 0 commentaire(s)|



Sur sa page Facebook, la Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental Aminata Touré félicite la nouvelle Présidente du HCCT en ces termes : « J’adresse mes félicitations les plus chaleureuses à la nouvelle Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Mme Aminata Mbengue dont le parcours professionnel et politique exceptionnel force le respect. Je lui souhaite un grand succès dans la mission importante que vient de lui confier le président de la République, SEM Macky Sall ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos