Aminata Touré dans tous ses états «Marine Le Pen n'aurait jamais dû être autorisée à fouler le sol sénégalais» La députée et non moins ancien Premier ministre du Sénégal, Aminata Touré, a piqué une colère sur le réseau social Twitter. Pour cause, la visite depuis lundi de Marine Le Pen, leader de l'extrême droite française, au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2023 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|

Selon la parlementaire sénégalaise, partie suite au clash avec le Président Macky Sall, cette femme n'aurait jamais dû être autorisée à visiter le Sénégal, nous dit « Tribune ».



«Que vient faire au #Sénégal @MLP_officiel qui incarne en #France le racisme et la #xénophobie depuis des décennies ? Comme militante antiracisme, je ne lui souhaite absolument pas la bienvenue au #Sénégal! La politicienne la plus raciste de #France depuis des décennies Marine le Pen n’aurait jamais dû être autorisée à fouler le sol sénégalais», a-t-elle écrit sur le Réseau social.



