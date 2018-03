Aminata Touré répond à Karim Wade : "A une encablure de 2019, il y aura beaucoup de grenouilles qui gonfleront et gonfleront pour essayer d'avoir la taille d'un bœuf" Après la lettre de Karim Wade du 19 mars, Aminata Touré, l'ancienne Premier ministre et ministre de la Justice du Sénégal a tenu à répondre au fils d'Abdoulaye Wade...avec une grenouille et un boeuf

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Mars 2018 à 16:06 | | 0 commentaire(s)|

"Le discours fanfaron du repris de justice Karim Wade s’adresse à ses partisans désespérés par son absence à 10 mois de l’élection présidentielle après moult annonces reportées. Ce serait bien de le revoir ici chez nous avec le chèque de 138 milliards qu’il doit au contribuable sénégalais", a déclaré l'ancienne Premier ministre et ministre de la Justice du Sénégal sur sa page facebook.



Avant d'ajouter " A une encablure de 2019, il y aura beaucoup de grenouilles qui gonfleront et gonfleront pour essayer d’avoir la taille d’un boeuf et fatalement comme la grenouille de la fable de la Fontaine elles éclateront car les électeurs sénégalais ne sont pas dupes et savent séparer le bon grain de l’ivraie".



