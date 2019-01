Aminata Touré sur l'affaire des 94 milliards : "Les explications de Mamour Diallo et celles de Amadou Ba, sont claires"

Invitée de l’émission « Jury du Dimanche » sur iRadio (90.3 FM), L’ancien Premier ministre et par ailleurs Envoyée spéciale du président de la République, Aminata Touré est revenue sur "le dossier des 94 milliards" qui défraie la chronique présentement.

S’adressant à Ousmane Sonko, qui a soulevé cette affaire, Mimi Touré estime qu’il est facile d’accuser sans preuve. « Il n’y a aucun détournement de 94 milliards de francs Cfa. Les explications du directeur des Domaines, Mamour Diallo et celles du ministre des Finances, Amadou Ba, sont claires sur cette affaire. Une commission d’enquête sera ouverte dès ce lundi et j’espère que Sonko ira répondre à ses collègues député (hier, le député et candidat à la Présidentielle a écarté cette idée, ndlr). S’il refuse de le faire c’est parce que les faits qu’il développait ne tiennent pas. Ce n’est pas sérieux », a déclaré l’ancien Premier ministre. Avant d’ajouter : « Il faut que ce monsieur, qui a déclaré urbi et orbi, qu’il connait la banque qui a payé et les numéros de comptes, aille s’expliquer. Ce n’est pas par les fake-news qu’on va gagner la sympathie des Sénégalais. Tout ce qu’il disait n’est que du film. C’est du vent et on ne construit rien de solide avec du vent ».



A la question de savoir si le procureur de la République pourrait s’auto-saisir pour faire la lumière sur cette affaire, Aminata Touré rétorque : « S’il considère qu’il y a eu atteinte sur les intérêts de l’Etat, le maître des poursuites peut s’auto-saisir. Mais, je pense que tel n’est pas le cas en l’espèce. Dans cette affaire, il n’y a pas eu atteinte aux intérêts de l’Etat. On ne va pas lui (Sonko) permettre de se victimiser avant les élections juste pour s’attirer la sympathie des électeurs. » Toutefois, l’Envoyée spéciale du président de la République indique qu’Ousmane Sonko ira répondre devant le procureur si le directeur des Domaines, Mamour Diallo dépose une plainte contre lui. Dans ce cas, dit-elle, ce sera une affaire entre privée.



Aliou DIOUF (Emedia.sn)



