Amnistie collective proposée à Wade: une "fake news", selon l'Apr L'information a été relayée par la presse, hier. Une proposition d’amnistie collective des crimes financiers depuis 2012 faite à l'ex chef de l'Etat, qui serait à l’origine de la nouvelle brouille entre le Président Macky Sall et son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade. Toute chose que dément l’Apr. « Cela relève d'une fake news dont seuls les auteurs en connaissent les motivations...

Le Président Macky Sall, attaché à l'État de droit et à la politique de bonne gouvernance, a comme principale préoccupation, la mise en œuvre du programme pour lequel il a été réélu », écrit, en effet, un communiqué signé du porte-parole de l'Apr, Seydou Guèye.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2020 à 08:20



