Amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall: Macky Sall prêt…

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Novembre 2021

Le Président Macky Sall qui recevait une délégation du Cudis, a fait savoir à ses hôtes qu’il est prêt à discuter de la réhabilitation de Karim Wade et de Khalifa Sall qui ont perdu leurs droits civiques, révèle-t-on dans Rewmi.



Pour rappel, le chef de l’État qui avait envisagé leur accorder une amnistie générale après la Présidentielle de 2019, s’il était réélu, est même prêt à discuter sur un calendrier.



Selon un membre du CUDIS, il y a de bonnes perspectives et ils ont bon espoir que les gens vont aller au moins à des discussions.



Quid de la charte de la paix ? Macky Salla promis que sa coalition, en l’occurrence Benno Bokk Yakaar (BBY), la signera pour contribuer à la paix.

Ndèye Fatou Kébé