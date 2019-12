Amsatou Sow Sidibé: il y a une situation manifeste de violation des droits humains au Sénégal » « J’ai entendu ce qui a été fait au professeur Babacar Diop. Je suis scandalisée d’abord qu’on le mette en prison juste parce qu’il a manifesté. Et qu’on puisse ainsi porter atteinte à son intégrité physique. Nous sommes dans une situation de violation manifeste des droits humains au Sénégal et cela est inacceptable », a pesté la présidente de Car Lenen à Tivaouane, où elle participait à une rencontre sur la situation les daaras.

