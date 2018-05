"Amy Sall est victime de son mariage avec Moctar Diokhané"(Avocate)

Le procès d’imam Alioune Ndao et Cie a repris ce mardi 22 avril devant la Chambre criminelle spéciale de Dakar. De l’avis de Me Ndoumbé Wone, constituée pour Amy Sall, épouse de première rang de Moctar Diokhané, sa cliente n’est victime que de son mariage.



« Amy Sall était poursuivie pour tous les chefs d’accusation. Heureusement que le ministère public a mis un peu d’eau dans son bissap en requérant 5 ans pour elle pour blanchiment de capitaux seulement. Mais les 500 euros (325 mille francs) qu’elle a reçu des mains de sa co-épouse Coumba Niang à la veille du baptême de la sœur de Moctar Diokhané, n’établissent pas les crimes de financement ou de blanchiment de capitaux dans le cadre d’activité terroriste au regard de la loi uniforme de 2009.



De même que le portable qu’elle avait reçu sur instruction de son mari. Parce qu’elle ignorait l’origine de l’argent. Elle a connu son mari en tant qu’enseignant. Et cet argent lui avait permis de payer ses dettes et se rendre au baptême de sa belle-sœur », défend l’avocat.



« D’ailleurs Amy Sall vivait aux crochets de sa famille. Elle s’est mariée en 2008 avec Moctar Diokhané alors qu’elle venait d’avoir seulement 20 ans. A chaque fois que son époux partait en voyage, elle rejoignait le domicile de son père à Keur Massar. C’est là qu’elle a été cueillie par près 300 agents, le 25 octobre 2015 à 4h du matin. Elle n’a été victime que de son mariage. Mais comme on a l’habitude de le dire : on se marie pour le meilleur et pour le pire. Le pire pour elle, c’est de se retrouver dix ans après son union devant cette barre de la chambre criminelle. Mais au bout du malheur, il y’a toujours une porte et une fenêtre qui s’ouvrent. Si vous acquittez Amy Sall monsieur le juge, ça ne sera que justice », ajoute Me Wone.











Kady FATY, leral.net