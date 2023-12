An XV de l’Alliance pour la République: Peu de membres fondateurs autour du gâteau d’anniversaire Ce vendredi 1er décembre a tout l’air d’être un jour historique pour les militants de l’Alliance pour la République (APR). C’est en effet, le dernier anniversaire de ce parti que le chef de l’Etat Macky Sall, son fondateur, va célébrer tout en étant au pouvoir. Autour de ce 15ème gâteau d’anniversaire, il y aura très peu de membres fondateurs.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Décembre 2023 à 16:07 | | 0 commentaire(s)|

L’APR a été créée le 1er décembre 2008 à l’hôtel Téranga devenu Pullman. On était alors à quatre années de son sacre de 2012. Et Macky Sall n’avait que 46 ans, encore très jeune, alors que son expatron Abdoulaye Wade bouclait 82 ans. Ce 1er décembre-là, Macky Sall, dans un sursaut d’orgueil, prenait son courage à deux mains pour rompre avec le Parti démocratique sénégalais où les députés de son camp l’avaient poussé à la sortie.



Cette disgrâce est survenue 17 mois seulement après qu’il a conduit à la victoire, la majorité présidentielle aux législatives et à la présidentielle. Macky Sall a sonné sa déchéance en convoquant, un avant, le fils du chef de l’Etat, alors président de l’Agence nationale pour l’organisation de la conférence islamique (ANOCI) devant le parlement. Il voulait l’entendre livrer sa version sur la gestion fortement décriée des chantiers routiers et hôteliers pilotés par l’ANOCI.



Même s’il a eu plus tard le pardon du président Wade, Macky Sall qui a été son Premier ministre de 2004 à 2007 finira par quitter, traqué par des caciques féroces du PDS qui voulaient sa peau de numéro 2 du parti. Mais que reste-t-il de l’ambiance de ce 1er décembre 2008 marquée par les pas de danse, la hardiesse des musiciens et autres batteurs de tam-tam ?



Très peu, sans doute, car nombre de membres fondateurs de l’APR sont, ironie du sort, tombés en disgrâce. En ce 15 ème anniversaire, il ne reste plus que quelques rares privilégiés. En premier, Mansour Faye, aujourd’hui ministre. Sur la liste des membres fondateurs de l’APR, figure Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Nommé en 2012 délégué général à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (DGPSSN) après l'accession de Macky Sall à la magistrature suprême. Mansour Faye entre dans le gouvernement en 2014 comme ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA).



Depuis lors, il n’a plus quitté la salle du conseil des ministres. L’actuel président du conseil administration de l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), Abou Abel Thiam ne se plaint guère. Membre fondateur de l’APR, il devient en avril 2012, après l’accession de Macky au pouvoir, conseiller spécial et porte-parole de la présidence de la République. C’est en 2014 qu’il hérite de la présidence du collège de l’ARTP, une boîte fortement convoitée en raison des émoluments faramineux.



D'après le journal Point Actu, le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo est à loger au rang des heureux de l’APR. Il est, sans doute, l’un des rares membres fondateurs de l’APR à occuper une institution. Fidèle parmi les fidèles de Macky Sall, ADD est aux affaires dès l’accession de son mentor au pouvoir. Le maire de Boké Dialloubé est tour à tour ministre délégué chargé du Budget, ministre de l'Intérieur, ensuite ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement de septembre et ministre des Finances et du Budget.



En septembre 2022, il devient directeur de cabinet de Macky Sall, président de la République. ADD est depuis avril 2023, après la démission d'Idrissa Seck président du Conseil économique, social et environnemental. Mame Mbaye Niang, actuel ministre du Tourisme ne se plaint pas. Entré dans le gouvernement en 2014 comme ministre de la Jeunesse, il passe ensuite au Tourisme où il démissionne, officiellement, pour « convenances personnelles » en 2019. En 2022, il revient au ministère du Tourisme après quelque trois ans de « purgatoire » à la présidence de la République comme chef de cabinet.



Daouda Dia, actuel ministre de l’Elevage, auparavant premier questeur de l’assemblée nationale, Thérèse Faye Faye Diouf, ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l’Équité sociale et territoriale, ex-DG du Fongip et ex-DG directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des toutpetits (Anctp), Birame Faye, aujourd’hui ministre de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel, passé avant à la direction générale de l'Agence d'Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP) et Abdou Mbow, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar sont tous logés dans la liste des privilégiés de l’APR. A l’appel manquent plusieurs caciques. Il en est ainsi de Moustapha Cissé Lô, Mbaye Ndiaye, Mor Ngom, les défunts Alioune Badara Cissé et Abdourahmane Ndiaye.





