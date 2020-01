Anacim : Ndèye Rokhaya Mbodji virée Ndèye Rokhaya Mbodji n’est plus la chef de service de l’Agence nationale de l’aviation civile et de météorologie (Anacim). Elle a été relevée de ses fonctions après un article de L'Observateur qui révélait un malaise à l'Anacim. Selon Libération qui donne l’information, le Directeur général de l’Agence, Maguèye Marame Ndao, qui la suspecte d’être derrière le coup, l'a virée de son poste.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Janvier 2020 à 08:31



