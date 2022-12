Ancelotti: "Messi, meilleur joueur de l'histoire ? Difficile à dire"

La victoire de l'Argentine en Coupe du monde 2022, a-t-elle clos le débat concernant le meilleur joueur de tous les temps ? Pour beaucoup oui, mais pas pour Carlo Ancelotti.



En conférence de presse avant le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Valladolid, l'entraîneur italien a refusé de proclamer Lionel Messi, le GOAT du football. "



"C’est une chose difficile à dire. Sa carrière continue, qu’il ait ou non une Coupe du Monde. Est-il le meilleur de l’histoire ? Honnêtement, je ne sais pas. À chaque époque, il y a eu des joueurs très forts, très nombreux. Mais vous ne me verrez jamais dire : "Messi est le meilleur de tous les temps". Je profite des meilleurs, j’ai vu Maradona, Cruyff, j’entraîne l’actuel Ballon d’Or. Je ne sais pas qui est le meilleur de l’histoire ", a-t-il confié.



À 35 ans, Lionel Messi s'est offert le Saint-Graal, il ne lui reste plus rien à remporter, à moins de rêver de l'Europa League.