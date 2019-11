Ancien chargé de communication de la Présidence: Elhadji Kassé revient sur son limogeage et précise… Elhadji Amidou Kassé, l’ancien chargé de la communication de la Présidence est revenu sur son limogeage dans un entretien accordé à elgas.fr

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Novembre 2019 à 10:40 | | 0 commentaire(s)|

« Je n’ai jamais quitté mes fonctions de Conseiller. J’ai quitté la communication pour m’occuper désormais du conseil en arts et culture. J’avais d’ailleurs confié à des amis, après la victoire du Président Macky Sall à la dernière élection de février 2019, que j’allais formulé la demande de basculer vers la culture et les arts pour me permettre de reprendre mes activités intellectuelles, littéraires et artistiques », a-t-il déclaré.



Et de poursuivre, « la polémique qui a suivi mon entretien sur TV5, a accéléré cette ‘’migration choisie’’. Mais une page est ouverte depuis. La nouvelle page, je la remplis avec le Président Macky Sall. Oui, je garde une affection particulière pour lui parce que c’est un homme très engagé pour son pays et son peuple. Nous sommes en démocratie et il est normal que certains s’opposent à lui.



Moi, je suis très engagé à ses côtés, j’ai effectué des dizaines de voyages avec lui à travers le monde, je l’ai vu dans des réunions restreintes ou élargies, je l’ai écouté régulièrement et entendu ».



Le diplômé en philosophie n’a pas manqué d’évoquer un auteur de cette discipline pour appuyer son argument. « C’est Spinoza qui dit que seuls les hommes libres sont reconnaissants les uns envers les autres. Moi, je suis un homme libre, je me suis engagé auprès du Président depuis 2008 sans contrepartie. Je ne cherche aucun privilège autre que ce que me procure mon statut de citoyen. C’est donc librement que je suis aux côtés du Président Macky Sall sous l’impulsion de qui nous sommes en train de faire des choses importantes pour notre pays », a encore dit l’ancien directeur du Soleil.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos