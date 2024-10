Andu Nawlé à Guédiawaye : Le partage d’une vision ambitieuse pour un Sénégal décentralisé et inclusif La coalition « La Marche des Territoires / Andu Nawlé » poursuit activement sa campagne en vue des législatives anticipées du 17 novembre 2024. Hier, mardi 29 octobre 2024, une étape importante a eu lieu à Guédiawaye, où Mama Mbengue a chaleureusement accueilli les membres de la coalition, pour un échange approfondi autour des ambitions du mouvement.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2024 à 10:46

Le projet porté par Andu Nawlé se veut novateur, avec un engagement fort en faveur de la décentralisation et d’une redistribution équitable des ressources. L’objectif est clair : rendre aux acteurs locaux le pouvoir de décision sur les enjeux cruciaux du quotidien des Sénégalais. « Nous croyons en une souveraineté qui valorise nos territoires et en une décentralisation qui apporte de réels changements », ont-ils affirmé.



Maguette Sène, l’un des leaders du mouvement, a rappelé que chaque étape de cette campagne renforce l’importance de l’engagement citoyen. « De Grand Yoff aux Parcelles Assainies, chaque rencontre et chaque échange confirment notre conviction : il est temps de bâtir un Sénégal où chaque voix compte, où les citoyens sont au centre des décisions. »



La coalition aspire à une dynamique de développement équilibrée, au-delà des grands centres urbains, afin de permettre à chaque territoire de réaliser son plein potentiel. « Ensemble, donnons à nos territoires les moyens de briller », a conclu Maguette Sène avec détermination, appelant à une mobilisation massive en faveur du projet porté par Andu Nawlé.



Avec une telle ambition, « La Marche des Territoires / Andu Nawlé » espère non seulement remporter les prochaines législatives, mais aussi transformer la gouvernance territoriale en profondeur, en plaçant le développement local au cœur des priorités nationales.



