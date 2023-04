Angleterre – Fa Cup: Les deux Manchester se retrouvent en finale, une grande première !

Manchester United en Finale de FA Cup. Les protégés de Ten Hag ont battu Brighton au terme d’une longue séance de tirs au but (0- 0, 7 t.a.b à 6).

D’après « Tribune », les Red Devils n’ont pourtant pas montré grande chose dans le jeu mais ils ont su se montrer solides et patients.



C’est finalement à l’issue d’une séance de tirs au but magnifiquement tirés jusqu’au septième de Brighton, celui de March, que le second billet pour la finale a été décerné. Ce sera un derby de Manchester.