Angleterre-Football : Glasgow Rangers s’impose contre Heart of Midlothian grâce à Abdallah Sima wiwsport.com- Grâce à un nouveau but d’Abdallah Sima, le Glasgow Rangers a pris le meilleur sur le Heart of Midlothian mercredi dans le cadre de la 16e journée de Premiership (1-0).

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Décembre 2023 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|

Auteur des deux buts de la victoire du Glasgow Rangers face à Saint Mirren dimanche dernier, Abdallah Sima a encore porté son équipe. Pour la réception du Heart of Midlothian FC, troisième au classement, mercredi soir dans le cadre de la 16e journée de Scottish Premiership, les hommes de Philippe Clement se sont en effet imposés sur la plus petite des marges grâce à un but de leur attaquant sénégalais.



Trouvé par son capitaine James Tavernier, l’ancien joueur du Slavia Prague a ouvert le score à la 34e minute. C’est sa douzième réalisation toutes compétitions confondues cette saison.



Un but qui permet au Glasgow Rangers d’enchaîner un 12e match sans défaite, de prendre un matelas de onze points d’avance sur son adversaire du jour et de se maintenir à huit points derrière le Celtic, mais avec un match en moins.



