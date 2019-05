Anniversaire de Me Wade : Alioune Badara Cissé s’est trompé de date Alioune Badara Cissé a publié, hier, un poème pour rendre hommage à Me Abdoulaye Wade, à l'occasion de son anniversaire, l'invitant à participer au dialogue. Problème, souligne "Libération", l’ex-chef de l’Etat est né le 29, et non le 27 mai. Il fêtera donc ses 93 ans, demain mercredi.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 10:15 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos