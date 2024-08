Annonce de l’instauration d’un couvre-feu nocturne et d’une rafle générale : Le démenti formel du ministère de l’Intérieur Contexte sécuritaire ou tension sociale ? En tout cas, une vidéo circule sur les réseaux sociaux annonçant l’instauration prochaine d’un couvre-feu nocturne et d’une rafle générale à partir de 21h. Mais c’est encore des fake news : Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique informant l'opinion publique souligne que tout est totalement fausse et dénuée de tout fondement.

Dans la note d’information parvenue à notre Rédaction, le ministère tient à rassurer les populations qu’aucune mesure de ce genre n’a été décidée par les autorités compétentes.



« Cette fausse information allant dans le sens de semer la confusion et la panique ne saurait prospérer. Nous appelons donc à la vigilance et à ne pas relayer de telles rumeurs non vérifiées. » Indique-t-il



Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique a aussi réaffirmé son engagement à lutter contre la prolifération des fausses nouvelles et à garantir la sécurité et la sérénité de tous les Sénégalais.



Et en ce sens, il invite les citoyens à se référer uniquement aux canaux officiels pour toute information concernant la sécurité publique.



