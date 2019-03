Annoncé pour mort: Moussa Gning de Fass parle et menace de porter plainte

Moussa Gning, l’ex-préparateur mystique de l’écurie Fass avait été donné pour mort par certains sites d’informations sénégalais. Il s’agit d’une « fake-news » pour ne pas dire une rumeur.



Le "sorcier" de Fass se porte comme un charme. « Les infiormations véhiculées à mon propos ne sont pas vraies. Je rassure tout le monde que je me porte en bonne santé», rectifie-t-il, joint la RFM. A en croire « PressAfrik », M. Gningue, très frustré par cette « rumeur », a décidé de porter plainte. Selon lui, c'est la deuxième fois que les médias en ligne annoncent sa mort...

