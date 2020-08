Annulation de la dette africaine : le Comité d’initiative maintient la dynamique de mobilisation

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Août 2020 à 14:32 | | 0 commentaire(s)|

Après le lancement officiel, le 25 juin dernier, de ses activités, le Comité d’initiative pour l’annulation de la dette africaine compte créer une adhésion massive autour de son combat. Ses membres ont rencontré, jeudi dernier, la présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Aminata Touré, pour lui exposer le projet et recueillir ses suggestions.



Son président, Mody Guiro, en a profité pour indiquer qu’ils ont pu recueillir des signatures de citoyens africains qui souscrivent à l’appel du Chef de l’État, Macky Sall, soutenu par ses pairs africains et la société civile à l’échelle sous-régionale. Il est question, selon lui, de créer un large front pour l’annulation sans condition de la dette de l’Afrique dans le contexte de crise sanitaire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos