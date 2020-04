Annulation de la dette publique africaine: Macky Sall approuve la sortie du Pape François Le président de la République, Macky Sall, a salué, via tweeter, la sortie du Pape François pour l’annulation de la dette africaine, hier dimanche, à l'occasion de la fête de Pâques. "Mon appel pour l’annulation de la dette publique africaine suscite encore un écho favorable. Je salue l’appel du Pape François qui, dans sa bénédiction pascale, invite à une réduction ou annulation de la dette qui pèse sur les budgets des pays les plus pauvres", an en effet, écrit le chef de l’Etat.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Avril 2020 à 11:57 | | 0 commentaire(s)|



